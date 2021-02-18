СК рассказал о расследовании нападения на правоохранителей в 2000 году в Чечне

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Главным следственным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого в 2000 году по факту вооружённого нападения участников незаконных вооружённых формирований под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих.

В рамках расследования получены доказательства причастности трёх лиц к совершению указанного преступления.

По данным следствия, «29 марта 2000 года около села Джани-Ведено Веденского района Чеченской Республики указанные лица и иные участники различных незаконных вооружённых формирований общей численностью не менее 200 человек совершили посягательство на жизнь сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры зоны безопасности Веденского района Чеченской Республики».

Сотрудники правоохранительных органов двигались в автоколонне из места постоянной дислокации к месту проведения специальной операции.

В результате нападения, длившегося не менее шести часов, погибли 33 сотрудника правоохранительных органов.

Захвачены в плен и впоследствии убиты ещё десять сотрудников ГУВД Пермской области.

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