Бывший полковник Захарченко сообщил ОНК о перенесённых операциях

Обвиняемый в получении взятки на сумму 1,5 млрд рублей экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко перенёс три хирургические операции. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«В больнице №20 сделали три операции: на руке, на спине и по двусторонней паховой грыже. Четыре часа провёл в операционной», — привёл слова Захарченко член комиссии, посетивший его в СИЗО «Лефортово».

Правозащитник напомнил, что Захарченко неоднократно обращался к членам ОНК, а также к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой об оказании содействия в проведении ему лапароскопической операции в связи с паховой грыжей и поблагодарил за лечение.

«Но вместе с тем Захарченко заявил членам ОНК, что в больнице на протяжении недели не получал передач, а в камерах ИВС в этом медучреждении нет туалетов. Кроме того, бывший полицейский просит отправить его из СИЗО «Лефортово» для прохождения послеоперационной реабилитации в больницу СИЗО «Матросская Тишина», — сказал собеседник RT.

Представитель администрации СИЗО «Лефортово» пояснил членам комиссии, что Захарченко был выписан из больницы №20 под амбулаторное наблюдение хирурга и терапевта «по месту пребывания, то есть в «Лефортово».

Ранее Захарченко жаловался ОНК на этапирование из СИЗО №1 в пересыльную тюрьму в Мордовию и обратно, а также в декабре 2020 года высказал недовольство в связи с предстоящим переводом из СИЗО №1 ФСИН РФ в СИЗО «Лефортово».

Осенью 2019 года Мосгорсуд снизил до 12,5 года 13-летний срок, назначенный Дмитрию Захарченко.

Позднее СК предъявил новое обвинение Захарченко по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей.