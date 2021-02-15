В Ленинградской области начались учения курсантов-танкистов войск ЗВО
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Механики-водители выполняют манёвры на скоростной трассе, учатся проходить маршрут в составе колонны на минимальной и максимальной скоростях, а также тренируют повороты и развороты. Также будущие специалисты танковых войск отрабатывают прохождение рвов, крутых спусков и других преград.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Центрального военного округа провели учения в Курганской области. Они отработали нанесение ударов парами и в звене по замаскированным объектам условного противника.