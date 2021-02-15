В СПбПУ откроется прививочный центр

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В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) 17 февраля 2021 года откроется профильный прививочный центр, где сотрудники и студенты смогут привиться от коронавируса.
В СПбПУ откроется прививочный центр
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.   

Он организован на базе поликлиники №76, которая обслуживает 70 тыс. студентов и аспирантов вузов Калининского, Выборгского, Петроградского, Красногвардейского, Василеостровского и Центрального районов, а также почти 9 тыс. иностранных студентов.

«С учётом того, что Политех — один из крупнейших вузов города, у нас учатся и работают около 40 тыс. человек, мы намерены провести в университете массовую прививочную кампанию, которая станет частью проекта «Чистый кампус», подразумевающего безопасность во всём, в том числе и антиковидную», — прокомментировал ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в торговых центрах Сочи и Новороссийска с 10 февраля начали работать пункты вакцинации от COVID-19.

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