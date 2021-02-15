Эксперт рассказал, что делать в случае отзыва неисправных автомобилей
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В беседе с ФАН он заявил, что нужно обратиться в автосалон, где продали транспортное средство.
«Хотя дилеры сами обязаны уведомить всех владельцев, подпадающих под эту категорию, о том, что есть неисправность, которая подлежит бесплатному устранению. Вот такой общий порядок», — отметил эксперт.
Как пояснил Похмелкин, автосалоны сами устраняют недостатки и выдают уже исправную машину.
«Их главная обязанность, вне зависимости от того, есть гарантия или нет, истек её срок или не истек, такова — если производителем принято решение, что машина отзывается, значит, они обязаны бесплатно устранить эту неисправность», — сказал он.
Эксперт добавил, что в таких случаях возникает и право обменять машину, но при выборе новой придётся доплатить.
«Они у вас этот автомобиль примут, а взамен продадут другой — уже с сегодняшней ценой», — заключил Похмелкин.
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