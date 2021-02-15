Сечин рассказал о планах вакцинации сотрудников «Роснефти» от COVID-19

«Роснефть» должна завершить процесс вакцинации своих сотрудников от коронавируса в марте этого года, сообщил глава компании Игорь Сечин.

«Надеемся, в марте уже практически все 100% сотрудников, которым доктора подтвердят возможность вакцинирования, все будут отвакцинированы», — цитирует ТАСС слова Сечина на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что компания обратилась в Минздрав с просьбой зарезервировать необходимое количество препарата для вакцинирования 300 тыс. человек.

Ранее вирусолог Николай Малышев рассказал, в каких случаях нужно сделать вакцинацию от COVID-19 заново.