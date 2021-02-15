В Томской области оценили динамику распространения COVID-19

В Томской области за сутки выявлено 67 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за всё время — 29 478.

Об этом сообщает vtomske.ru.

Однако в статистику не входит Северск. В закрытом административно-территориальном образовании, как следует из статистики Межрегионального управления №81 ФМБА России, по данным на 11 февраля, подтверждено 7126 случаев инфицирования COVID-19 за пандемию. Выздоровели в ЗАТО, согласно официальным данным, 6836 человек.

Выписаны после выздоровления за сутки в регионе, согласно официальным данным, 144 человека. За всё время — 27 212.

За время пандемии коронавирус стал причиной смерти 290 пациентов.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.