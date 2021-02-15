В Забайкалье прошли учения ВВО

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В Забайкалье прошли учения Восточного военного округа. Манёвры были организованы на четырёх полигонах.
В Забайкалье прошли учения ВВО
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Об этом сообщает Nation News.

Мотострелковые и разведывательные подразделения тренировались в армейской тактической стрельбе, когда огонь ведётся по статичным и движущимся целям на разных расстояниях за ограниченное время.

К учениям были привлечены более 2,5 тыс. военных и свыше 500 единиц боевой техники.

На полигонах в Приморском и Хабаровском краях состоялись сборы гранатомётчиков, в которых участвовали более 700 военных ВВО.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Центрального военного округа провели учения в Курганской области. Они отработали нанесение ударов парами и в звене по замаскированным объектам условного противника.

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