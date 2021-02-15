Морпехи Северного флота отработали налёт на базу условных террористов

Короткая ссылка
Морпехи Северного флота провели учения в Печенгском районе Мурманской области, в ходе которых отработали налёт на базу условных террористов.
Морпехи Северного флота отработали налёт на базу условных террористов
  • © Пресс-служба Северного флота

Об этом сообщает Nord-News.

«В мероприятии были задействованы группы разведчиков соединения морской пехоты со штатным вооружением, средствами маскировки и техникой», — заявили в пресс-службе флота.

Участники манёвров совершили огневой налёт на снегоходах А-1, поступивших на вооружение бригады морской пехоты несколько лет назад.

«Эти снегоходы применяются морскими пехотинцами и мотострелками Северного флота при ведении разведывательных и дозорных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций зимой в условиях глубокого снега и низкой температуры воздуха», — уточнили в пресс-службе.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Центрального военного округа провели учения в Курганской области. Они отработали нанесение ударов парами и в звене по замаскированным объектам условного противника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить