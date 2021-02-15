Подмосковный ЦПЭ стал лидером в рейтинге эффективности за 2020 год

Подмосковный Центр поддержки экспорта оказался на первом месте в рейтинге эффективности за 2020 год.

Как передаёт телеканал «360», итоги работы региональных центров подвели в рамках стратегической сессии «Создание комплексной системы поддержки экспорта МСП». Её организовал Российский экспортный центр при содействии Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин рассказал, что объём поддержанного экспорта ЦПЭ Московской области за 2020 год составил $62,5 млн. Ежегодно услугами центра пользуются десятки компаний. Многие из них именно за счёт оказанной поддержки впервые выходят на зарубежные рынки.

«За пять лет подмосковный Центр поддержки экспорта проделал огромную работу: его услугами воспользовались более 4200 компаний, на протяжении последних трёх лет он неизменно является лидером среди региональных ЦПЭ», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии к 2024 году намерены увеличить объём экспорта конкурентоспособной промышленной продукции на 57% — до $361 млн.