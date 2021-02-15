В России провели более 107 млн тестов на коронавирус

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В России проведено более 107 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
В России провели более 107 млн тестов на коронавирус
  • © РИА Новости

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 107,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки было сделано 299 тыс. тестов.

На данный момент под медицинским наблюдением по коронавирусу остаются более 622 тыс. человек.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России разрабатываются тест-системы для более быстрого мониторинга коронавирусной инфекции COVID-19.

Комментируя ситуацию с коронавирусом, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН высказал мнение, что маски можно будет снять уже летом.

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