Во Владикавказе спасатели разбирают подвал ТЦ после взрыва

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Во Владикавказе спасатели, работающие на месте взрыва в торговом центре, приступили к разбору подвального помещения.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Северной Осетии.

«Сейчас спасатели разбирают подвальное помещение с помощью тяжёлой техники. Там тяжёлые конструкции остались», — рассказали в МЧС.

12 февраля во Владикавказе произошёл взрыв в супермаркете на улице Гагкаева. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газа

На месте был найден один человек, он не пострадал.

По данным МЧС, возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества по неосторожности.

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