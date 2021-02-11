В АКОРТ прокомментировали ситуацию с поставками бананов

Российские торговые сети обеспечивают бесперебойные поставки бананов в свои магазины благодаря сотрудничеству с поставщиками из большого числа стран, заявили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Бананы поставляются в Россию из целого ряда стран, включая Коста-Рику, Филиппины, Колумбию или Китай. Крупные торговые сети работают с широким пулом поставщиков продуктов, что гарантирует бесперебойность поставок», — сказали в АКОРТ.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что у российских торговых сетей возникли сложности при закупке бананов. Неурожай в Эквадоре, высокий спрос и задержки с поставками привели к нехватке бананов и увеличению оптовых цен почти на 40%.