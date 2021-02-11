Юрист рассказал о выплате, на которую могут рассчитывать малоимущие
По словам специалиста, такая выплата предусмотрена в Федеральном законе № 178-ФЗ.
Отмечается, что размер помощи зависит от региона проживания и исчисляется с учётом условий проживания на данной территории, величины прожиточного минимума, средней заработной платы и прочих факторов.
«Крупные размеры выплат получают граждане, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе: при наступлении экстремальной жизненной ситуации им могут выплатить 50 тыс. рублей», — сказал Редин в интервью агентству «Прайм».
В тексте указывается, что в Московской области выплата на одного члена семьи составляет не более 6 тыс. рублей в год, а в Брянской области она рассчитывается как 30% от разности между суммой величин прожиточных минимумов и общим доходом на всех членов семьи заявителя.
Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил возвращать НДС за продукты питания определённым категориям граждан.
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