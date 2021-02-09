В ЮВО начались учения ракетных войск и артиллерии

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В Южном военном округе начались учения частей и подразделений ракетных войск и артиллерии.
В ЮВО начались учения ракетных войск и артиллерии
  • © пресс-служба ЮВО

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Более 13 тыс. военнослужащих ЮВО совершили комбинированные марши на полигоны в пяти субъектах. Учения проходят в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях.

Как отметили в ведомстве, особенностью манёвров является максимальное привлечение к выполнению огневых задач БПЛА и средств артиллерийской разведки, среди которых мобильные радиолокационные комплексы «Соболятник», «Зоопарк» и «Аистёнок».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что танкисты мотострелковой дивизии Южного военного округа начали подготовку к конкурсу «АрМИ-2021» «Танковый биатлон».

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