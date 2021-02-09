В Ставропольском крае оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
В Ставропольском крае часть коечного фонда, переданного для пациентов с COVID-19, будет реструктурирована, заявил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.
В Ставропольском крае оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru.

«Мы рестуктурируем койки в городской больнице №3, в пятигорской больнице №1 и пятигорском роддоме. Мы уже вывели из коечного фонда 240 коек. Ещё 200 выводим сегодня, и до конца недели у нас разработан чёткий план на восстановление профильной деятельности», — сказал Колесников.

По его словам, при перепрофилировании учитывается тот факт, что в случае необходимости можно в течение 48 часов развернуть места для пациентов с COVID-19.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить