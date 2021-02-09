В Ставропольском крае оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Ставропольском крае часть коечного фонда, переданного для пациентов с COVID-19, будет реструктурирована, заявил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

Об этом сообщает newstracker.ru.

«Мы рестуктурируем койки в городской больнице №3, в пятигорской больнице №1 и пятигорском роддоме. Мы уже вывели из коечного фонда 240 коек. Ещё 200 выводим сегодня, и до конца недели у нас разработан чёткий план на восстановление профильной деятельности», — сказал Колесников.

По его словам, при перепрофилировании учитывается тот факт, что в случае необходимости можно в течение 48 часов развернуть места для пациентов с COVID-19.

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