В Ставропольском крае оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru.
«Мы рестуктурируем койки в городской больнице №3, в пятигорской больнице №1 и пятигорском роддоме. Мы уже вывели из коечного фонда 240 коек. Ещё 200 выводим сегодня, и до конца недели у нас разработан чёткий план на восстановление профильной деятельности», — сказал Колесников.
По его словам, при перепрофилировании учитывается тот факт, что в случае необходимости можно в течение 48 часов развернуть места для пациентов с COVID-19.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.