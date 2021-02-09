На конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» поступило более 5 тысяч заявок за две недели

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На конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» поступило свыше 5 тыс. заявок за две недели.
На конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» поступило более 5 тысяч заявок за две недели
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Как сообщает Life.ru, об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, который вошёл в экспертный совет конкурса.

Регистрацию прошли представители 82 регионов. По числу участников лидирует Москва, далее следует Санкт-Петербург. В топ-5 попали Московская область, Краснодарский край и Свердловская область.

«Поданные заявки говорят, что у нас активно готовы развивать себя, не боятся учиться люди самых разных возрастов. Заявка самого молодого участника — это 18 лет, а самого возрастного — 75 лет. Средний возраст участников — от 30 до 40 лет», — сказал Кириенко.

Ранее Inforeactor сообщал, что цель конкурса заключается в поиске и отборе перспективных специалистов различных направлений цифровой сферы для их дальнейшего развития и трудоустройства.

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