Иммунолог оценил необходимость сохранения масочного режима

Иммунолог Николай Крючков оценил необходимость сохранения масочного режима.

«Реальное снижение, конечно, заметно, но оно больше связано с новогодними праздниками. Сколько оно продлится — сложно сказать, но, скорее всего, с 15—16 февраля начнётся снова прирост», — цитирует эксперта ФАН.

По мнению Крючкова, пока рано говорить о прекращении ношения масок.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.