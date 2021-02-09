Психолог объяснил связь COVID-19 с повышенной тревожностью и депрессией

Психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров объяснил, почему после перенесённого COVID-19 многие пациенты испытывают повышенную тревожность, панические атаки и депрессию.

«Когда человек заражается — это острая ситуация стресса, потому что есть некая неопределённость, выживет он или нет. Это добавляет тревожности», — пояснил психолог в беседе с «Москвой 24».

В подобных ситуациях Жавнеров рекомендует работать над тем, чтобы менять своё восприятие событий.

«Те, кто принимает противотревожные препараты, в том числе антидепрессанты, не лечат эту проблему. Они просто не дают тревожности проявляться, при этом сам уровень тревожности продолжает расти. Со временем препараты теряют эффективность, а когда человек пытается жить без них, то чувствует себя ещё хуже, чем когда начал их принимать», — подчеркнул Жавнеров.

Психолог советует в сложных ситуациях обращаться к специалистам.

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