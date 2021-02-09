Прокуратура Казани проверит батутный центр, в котором травмировались дети
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит работу развлекательного заведения на предмет соблюдения требований законодательства в части безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья детей.
По предварительной информации, после посещения батутного комплекса трое детей были госпитализированы с компрессионным переломом позвоночника. Ещё один ребёнок получил ушибы и растяжения.
Ранее сообщалось, что в Твери организовали проверку по факту травмирования ребёнка в цирке-шапито.