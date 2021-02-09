Прокуратура Казани проверит батутный центр, в котором травмировались дети

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Прокурору Казани Олегу Дроздову поручено организовать проверку информации, что в батутном центре города трое детей получили серьёзные травмы.
Прокуратура Казани проверит батутный центр, в котором травмировались дети
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит работу развлекательного заведения на предмет соблюдения требований законодательства в части безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья детей.

По предварительной информации, после посещения батутного комплекса трое детей были госпитализированы с компрессионным переломом позвоночника. Ещё один ребёнок получил ушибы и растяжения.

Ранее сообщалось, что в Твери организовали проверку по факту травмирования ребёнка в цирке-шапито.

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