В Ростове-на-Дону открылся ещё один пункт вакцинации от COVID-19
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Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Кроме того, второй пункт вакцинации 9 февраля начнёт работу в больнице №7. Здесь в дополнительном кабинете будут делать повторную прививку от коронавируса.
Прививку от новой коронавирусной инфекции сделали свыше 21 тыс. жителей Ростовской области.
Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.