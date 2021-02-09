В Ростове-на-Дону открылся ещё один пункт вакцинации от COVID-19

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В Ростове-на-Дону в городской больнице №20 появился ещё один пункт вакцинации от коронавируса, сообщил её главврач Ваган Саркисян.
В Ростове-на-Дону открылся ещё один пункт вакцинации от COVID-19
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом пишет rostovgazeta.ru.    

Кроме того, второй пункт вакцинации 9 февраля начнёт работу в больнице №7. Здесь в дополнительном кабинете будут делать повторную прививку от коронавируса.

Прививку от новой коронавирусной инфекции сделали свыше 21 тыс. жителей Ростовской области.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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