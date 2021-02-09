Одна из больниц Ростова-на-Дону возобновила приём хирургических и гинекологических больных
- РИА Новости
Об этом пишет rostovgazeta.ru.
В больнице вновь начали принимать пациентов по хирургическому и гинекологическому профилям, сообщили в городской администрации.
На базе больницы ранее развернули госпиталь для пациентов с внебольничной пневмонией, который сейчас загружен лишь наполовину.
Как ранее сообщал телеканал «360», восемь больниц в Подмосковье, которые принимали пациентов с коронавирусом, возвращаются к плановой работе на фоне стабилизации ситуации.