В Петербурге отмечен рост продаж валентинок

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Продажи валентинок в Санкт-Петербурге выросли в 16 раз накануне 14 февраля.
В Петербурге отмечен рост продаж валентинок
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Спрос на открытки вырос в период с 25 января по 7 февраля.

По данным компании Wildberries, значительно вырос спрос и на сувенирную продукцию. Кроме валентинок, влюблённые часто покупают сладости и мягкие игрушки. Фигурные шоколадки стали покупать чаще на 228%, а плиточные — на 109%. Плюшевых мишек и зайцев с сердечками приобрели больше на 40%.

Также вырос спрос на искусственные букеты цветов ручной работы, которые делают из мыла (на 46%). На 65% увеличились продажи подарочной посуды. Продажи воздушных шаров выросли на 118%.

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