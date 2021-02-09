В Петербурге отмечен рост продаж валентинок

Продажи валентинок в Санкт-Петербурге выросли в 16 раз накануне 14 февраля.

Об этом сообщают «Невские новости».

Спрос на открытки вырос в период с 25 января по 7 февраля.

По данным компании Wildberries, значительно вырос спрос и на сувенирную продукцию. Кроме валентинок, влюблённые часто покупают сладости и мягкие игрушки. Фигурные шоколадки стали покупать чаще на 228%, а плиточные — на 109%. Плюшевых мишек и зайцев с сердечками приобрели больше на 40%.

Также вырос спрос на искусственные букеты цветов ручной работы, которые делают из мыла (на 46%). На 65% увеличились продажи подарочной посуды. Продажи воздушных шаров выросли на 118%.