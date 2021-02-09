В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Оренбургской области зарегистрировали 143 случая COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего за время пандемии в регионе заболели 35 446 человек. Проведено около 1,2 млн исследований на коронавирус, в том числе 3129 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Тверской области подтвердили 180 случаев COVID-19 за сутки, передаёт tverigrad.ru. Выздоровели 225 пациентов.

С начала пандемии заболели 30 730 человек, выписаны 27 091.

Ранее директор Уральского института кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, почётный кардиолог России доктор медицинских наук, профессор Ян Габинский оценил возможные последствия пандемии коронавируса.