В Крыму возбуждено дело по факту производства суррогатного алкоголя

Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Белогорского района Крыма. Установлена их причастность к производству и продаже суррогатного алкоголя в крупном объёме.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Примерно с середины 2020 года мужчины организовали производство и продажу среди местных жителей суррогатного алкоголя под видом вина, коньяка и водки», — сообщает пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю.

Изъято более 3,5 тыс. л спиртосодержащей жидкости, а также ёмкости и другие приспособления для изготовления.

«Свою вину в инкриминируемом преступлении обвиняемые признают полностью», — отметили в пресс-службе.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области таможенники изъяли 38 тонн контрафактного алкоголя.