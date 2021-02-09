В Крыму возбуждено дело по факту производства суррогатного алкоголя
- © пресс-служба ГУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Примерно с середины 2020 года мужчины организовали производство и продажу среди местных жителей суррогатного алкоголя под видом вина, коньяка и водки», — сообщает пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю.
Изъято более 3,5 тыс. л спиртосодержащей жидкости, а также ёмкости и другие приспособления для изготовления.
«Свою вину в инкриминируемом преступлении обвиняемые признают полностью», — отметили в пресс-службе.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области таможенники изъяли 38 тонн контрафактного алкоголя.