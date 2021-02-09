В Подмосковье в собеседовании по русскому языку примут участие более 78 тысяч школьников

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Ученики девятых классов Московской области пройдут итоговое собеседование по русскому языку 10 февраля. В нём примут участие свыше 78 тыс. детей.
В Подмосковье в собеседовании по русскому языку примут участие более 78 тысяч школьников
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360»

«Успешная сдача итогового собеседования станет допуском учеников к прохождению государственной итоговой аттестации», — сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

В Подмосковье ученики пройдут собеседование в своих школах.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.

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