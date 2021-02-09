В Подмосковье в собеседовании по русскому языку примут участие более 78 тысяч школьников
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Успешная сдача итогового собеседования станет допуском учеников к прохождению государственной итоговой аттестации», — сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.
В Подмосковье ученики пройдут собеседование в своих школах.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.