Музей «Херсонес Таврический» запустил видеогид на сервисе Okko

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Музей-заповедник «Херсонес Таврический» совместно с фондом «Моя история» запустил проект видеогида «Херсонес: вспомни, где всё начиналось» по памятникам древней Корсуни на мультимедийном сервисе Okko.
Музей «Херсонес Таврический» запустил видеогид на сервисе Okko
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу фонда.

«Появление видеогида в Okko станет продолжением проекта популяризации города и древней истории России в интернете, который фонд «Моя история» проводит совместно с музеем-заповедником с 2018 года», — заявил председатель совета фонда Иван Есин.

В настоящее время готовы восемь премьерных пятиминутных серий, планируется выпуск ещё 30 о ключевых экспонатах музея.

Текст озвучивает актёр, мастер дубляжа Сергей Чонишвили.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», музей Победы на Поклонной горе в столице провёл онлайн-экскурсию по экспозиции «Подвиг народа».

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