Музей «Херсонес Таврический» запустил видеогид на сервисе Okko
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу фонда.
«Появление видеогида в Okko станет продолжением проекта популяризации города и древней истории России в интернете, который фонд «Моя история» проводит совместно с музеем-заповедником с 2018 года», — заявил председатель совета фонда Иван Есин.
В настоящее время готовы восемь премьерных пятиминутных серий, планируется выпуск ещё 30 о ключевых экспонатах музея.
Текст озвучивает актёр, мастер дубляжа Сергей Чонишвили.
Как ранее сообщал сайт «Москва 24», музей Победы на Поклонной горе в столице провёл онлайн-экскурсию по экспозиции «Подвиг народа».