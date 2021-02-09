В школах Екатеринбурга 50 классов перевели на дистант из-за COVID-19

В 36 школах Екатеринбурга 50 классов перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на городской Департамент образования.

На карантин из-за коронавируса также закрыто десять групп в девяти детсадах.

Некоторые учебные заведения отправили детей по домам из-за ситуации с ОРВИ. На данный момент удалённо занимаются ученики 15 классов в 11 школах и дети из 87 групп в детсадах.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.