В школах Екатеринбурга 50 классов перевели на дистант из-за COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на городской Департамент образования.
На карантин из-за коронавируса также закрыто десять групп в девяти детсадах.
Некоторые учебные заведения отправили детей по домам из-за ситуации с ОРВИ. На данный момент удалённо занимаются ученики 15 классов в 11 школах и дети из 87 групп в детсадах.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.