В школах Екатеринбурга 50 классов перевели на дистант из-за COVID-19

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В 36 школах Екатеринбурга 50 классов перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19.
В школах Екатеринбурга 50 классов перевели на дистант из-за COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на городской Департамент образования.

На карантин из-за коронавируса также закрыто десять групп в девяти детсадах.

Некоторые учебные заведения отправили детей по домам из-за ситуации с ОРВИ. На данный момент удалённо занимаются ученики 15 классов в 11 школах и дети из 87 групп в детсадах.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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