В Карелии прививку от COVID-19 сделали 11 тысяч человек

В Карелии продолжается вакцинация от коронавируса. Прививку сделали почти 11 тыс. человек.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на оперштаб.

Республиканский Минздрав продолжает организовывать дополнительные прививочные пункты на базе амбулаторий и ФАП.

В районах организована работа девяти мобильных прививочных пунктов. В отдалённые посёлки выезжают медики центральных районных больниц.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.