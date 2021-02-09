В Карелии прививку от COVID-19 сделали 11 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на оперштаб.
Республиканский Минздрав продолжает организовывать дополнительные прививочные пункты на базе амбулаторий и ФАП.
В районах организована работа девяти мобильных прививочных пунктов. В отдалённые посёлки выезжают медики центральных районных больниц.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.