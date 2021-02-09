В Татарстане подорожали продовольственные товары и услуги

По данным Татарстанстата, сводный индекс потребительских цен (потребительские товары и платные услуги) за год составил 5,1%.

Больше всего подорожали продовольственные товары. Рост показателя за год составил 7,5%. Непродовольственные товары выросли в цене на 5,3% по сравнению с январём 2020 года.

Об этом сообщает «Реальное время».

Ранее газета «Известия» сообщала, что специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» изучили потребительское поведение при покупках сахара и подсолнечного масла в России в январе 2021 года.

Выяснилось, что количество покупок сахарного песка сократилось по сравнению с декабрём на 12%, средний чек составил 52 рубля (-5,5%).

Спрос на подсолнечное масло снизился на 19%, средний чек вырос до 107 рублей (+2,4%).