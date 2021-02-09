В России могут включить ДСП в перечень важных для внутреннего рынка товаров

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В России предложили включить древесно-стружечные плиты, а также щепки и стружки хвойных пород в перечень важных для внутреннего рынка товаров, на которые могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта.
В России могут включить ДСП в перечень важных для внутреннего рынка товаров
  • РИА Новости
  • © Александр Поляков

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий проект правительственного постановления, подготовленный Минпромторгом, опубликован на федеральном правовом портале проектов нормативных правовых актов.

По данным министерства, объём производства ДСП, используемой в бюджетной мебели, в 2020 году сократился на 1,5% по сравнению с 2019-м — с 10,012 млн кубометров до 9,8 млн.

Из оперативных данных ФТС при этом следует, что объём экспорта такой продукции вырос на 15,8%, с 2,196 млн кубометров до 2,543 млн.

«Несмотря на снижение с 2006 года объёмов экспортных поставок круглых хвойных лесоматериалов (с 32,3 млн кубических метров в 2006 году до 5,8 млн кубических метров в 2020 году), в отдельных регионах Северо-Запада России (Ленинградская область, Республика Карелия) предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, потребляющие древесину хвойных пород, периодически испытывают дефицит сырья в объёме около двух миллионов кубических метров, или 50% от потребности», — отмечается в пояснительных документах Минпромторга.

Ранее президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с телеканалом «Звезда» оценил ситуацию с ценами на автомобили и мебель.

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