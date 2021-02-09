В России могут включить ДСП в перечень важных для внутреннего рынка товаров

В России предложили включить древесно-стружечные плиты, а также щепки и стружки хвойных пород в перечень важных для внутреннего рынка товаров, на которые могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий проект правительственного постановления, подготовленный Минпромторгом, опубликован на федеральном правовом портале проектов нормативных правовых актов.

По данным министерства, объём производства ДСП, используемой в бюджетной мебели, в 2020 году сократился на 1,5% по сравнению с 2019-м — с 10,012 млн кубометров до 9,8 млн.

Из оперативных данных ФТС при этом следует, что объём экспорта такой продукции вырос на 15,8%, с 2,196 млн кубометров до 2,543 млн.

«Несмотря на снижение с 2006 года объёмов экспортных поставок круглых хвойных лесоматериалов (с 32,3 млн кубических метров в 2006 году до 5,8 млн кубических метров в 2020 году), в отдельных регионах Северо-Запада России (Ленинградская область, Республика Карелия) предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, потребляющие древесину хвойных пород, периодически испытывают дефицит сырья в объёме около двух миллионов кубических метров, или 50% от потребности», — отмечается в пояснительных документах Минпромторга.

Ранее президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с телеканалом «Звезда» оценил ситуацию с ценами на автомобили и мебель.