В Петербурге рассказали о ситуации с госпитализацией больных COVID-19

В межведомственном координационном совете Санкт-Петербурга по противодействию распространению коронавируса рассказали о ситуации с госпитализацией больных COVID-19.

«Значительно снизился показатель суточной госпитализации. За шестую (календарную. — RT) неделю (с 1 по 7 февраля. — RT) госпитализировано на 16,8% меньше пациентов, чем за пятую (с 25 по 31 января. — RT). При сравнении двухнедельных показателей госпитализации взрослых снижение составило 27,3%», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно данным на 8 февраля, за сутки в России выявлено 15 916 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 983 197 случаев COVID-19.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.