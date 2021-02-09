В России за сутки после коронавируса выздоровели 48 военнослужащих
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 48 военнослужащих. Общая численность выздоровевших… увеличилась до 29 005», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала министерства увеличилось до 4076.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие помогают в борьбе с распространением COVID-19 в 43 российских регионах.