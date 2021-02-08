Диетолог дала рекомендации по питанию детей

Врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра кандидат медицинских наук Ксения Селезнёва дала рекомендации по питанию детей.

«Одна из основных ошибок — это неразнообразное питание. Конечно, дети бывают придирчивы в выборе продуктов, но, анализируя их пищевые дневники, я часто вижу скудный набор продуктов», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, чем более разнообразно питание, тем больше дети получают витаминов и микроэлементов.

«Рекомендуется чередование продуктов внутри каждой группы. Например, нужно не овсянку давать ребёнку каждое утро, а сегодня дать гречку, завтра — овсянку, а послезавтра — мультизлаковую кашу. То же самое касается овощей, фруктов и белковых продуктов», — уточнила эксперт.

Селезнёва отметила и проблему с отсутствием должного режима питания, например, когда ребёнок завтракает дома, в течение дня почти ничего не ест или перекусывает чем-то не очень полезным, а дома плотно ужинает.

Ранее диетолог Нурия Дианова в беседе с телеканалом «360» дала рекомендации по приёму витаминов в конце зимы.