Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что заканчивать программу пока рано.

«Мы должны максимально сконцентрировать наши экономические ресурсы, чтобы стимулировать как можно больше строительство. Поэтому надо сегодня не повышать ставку по ипотеке», — сказал Титов.

Он также оценил ситуацию с маркировкой товаров.

«Сегодня идёт разговор о многих товарах. Обувь уже маркируется. Сейчас должна одежда маркироваться. Молочка — пока нет. Но она следующая на очереди. Вода минеральная также. Пиво сейчас обсуждается», — сообщил омбудсмен.

По его словам, цель — убрать теневой рынок.

В октябре газета «Известия» сообщала, что Минсельхоз предложил частично возмещать затраты на маркировку молока.