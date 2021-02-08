Завершилась регистрация на конкурс «Мастера гостеприимства»

Завершилась регистрация на второй сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на сайт медиагруппы «Патриот».

Конкурс проводится в рамках проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он направлен на раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций и повышение стандарта сервиса в индустрии гостеприимства.

Полуфинал состоится на Камчатке.

«Для нашего региона развитие туризма, конечно, имеет особое значение. Наверное, каждый, кто хоть раз слышал о Камчатке, испытывает одно желание — приехать сюда, чтобы на месте восхититься красотой, которая нас окружает», — заявил губернатор Владимир Солодов.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что на конкурс «Мастера гостеприимства» подали почти 30 тыс. заявок.