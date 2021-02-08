Вузы Тюменской области возвращаются к очному формату работы

Организации высшего образования Тюменской области возвращаются к очному формату работы, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Например, Тюменский индустриальный университет возвращает студентов к обычному режиму поэтапно с 13 января. Теперь там будут проводиться очно все семинарские, практические и лабораторные занятия, индивидуальные и групповые консультации.

Тюменский государственный университет приступит к очным занятиям с начала второго семестра — с 1 марта.

Остальные региональные вузы продолжают работу в соответствии с действующими календарными учебными графиками.

Ранее председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Лилия Гумерова в беседе с НСН прокомментировала возвращение вузов к очному обучению.