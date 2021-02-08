В Тамбовской области открылась всероссийская выставка «Без срока давности»

В Доме молодёжи Тамбовской области начала работу всероссийская выставка «Без срока давности».

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Такие экспозиции открылись в нескольких регионах. Представлены архивные документы, рассекреченные и опубликованные в рамках федерального проекта «Без срока давности».

Открытие приурочено к годовщине вступительной речи главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге 8 февраля 1946 года.

В работе над проектом участвовали 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков.

Ранее ОТР сообщало, что поисковики отряда «Курган» в Курской области готовят экспозицию из найденных фрагментов самолётов времён Великой Отечественной войны.