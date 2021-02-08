Завершено следствие по делу о гибели рабочих на насосной станции в Новосибирске
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Обвинительное заключение утверждено в отношении четырёх руководителей строительной организации, обвиняемых в преступлении по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщили в областной прокуратуре.
По версии следствия, исполнительный директор компании, начальник строительно-монтажного управления, главный инженер и мастер участка в августе 2019 года в нарушение правил безопасности ведения строительных работ организовали на насосной станции, где проводилась реконструкция, выполнение работ по откопке грунта, не предусмотренных проектной и рабочей документацией, которые и привели к обрушению части стены. В результате трое мужчин, выполнявших работы, скончались на месте от полученных травм.
Дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Новосибирска.
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