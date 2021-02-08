Завершено следствие по делу о гибели рабочих на насосной станции в Новосибирске

Областная прокуратура утвердила обвинение в деле о гибели рабочих в Новосибирске в августе 2019 года, когда под рухнувшей кирпичной стеной на насосной станции в Ленинском районе оказалось 13 человек.

Об этом сообщает kp.ru.

«Обвинительное заключение утверждено в отношении четырёх руководителей строительной организации, обвиняемых в преступлении по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, исполнительный директор компании, начальник строительно-монтажного управления, главный инженер и мастер участка в августе 2019 года в нарушение правил безопасности ведения строительных работ организовали на насосной станции, где проводилась реконструкция, выполнение работ по откопке грунта, не предусмотренных проектной и рабочей документацией, которые и привели к обрушению части стены. В результате трое мужчин, выполнявших работы, скончались на месте от полученных травм.

Дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Новосибирска.

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