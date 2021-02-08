Глава Карелии сделал прививку от коронавируса

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сделал прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию раньше не мог, поскольку сдавал донорскую кровь, а потом было подозрение на COVID-19. Но тест на антитела это не подтвердил, и сегодня привился первым компонентом. Привиться вторым планирую в начале марта», — написал Парфенчиков во «ВКонтакте».

Глава республики также отметил, что в Карелии первую прививку от коронавируса уже сделали почти 11 тыс. человек.

Ранее врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.