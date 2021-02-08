Путин предложил изменить формат работы совета по науке

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин предложил изменить формат работы и принципы формирования Совета по науке и образованию.
Путин предложил изменить формат работы совета по науке
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе заседания Совета при президенте России по науке и образованию. 

«Предлагаю существенным образом изменить формат работы и принципы формирования Совета по науке и образованию», — заявил Путин.

Он предложил включить в состав совета по науке членов правительства и Совета безопасности.

«Имеется в виду то обстоятельство, что по ряду направлений работы ведутся под грифом «Секретно», «Совершенно секретно», а иногда и под грифом особой важности», — заявил он.

Президент отметил, что необходимо «создать такой коллектив, который будет допущен к любым работам и тем самым существенным образом укрепит механизм принятия стратегических решений в сфере научно-технического развития».

Также Путин поручил правительству подготовить новую государственную программу научно-технологического развития страны.

RT вёл трансляцию заседания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить