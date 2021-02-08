Путин предложил изменить формат работы совета по науке
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе заседания Совета при президенте России по науке и образованию.
«Предлагаю существенным образом изменить формат работы и принципы формирования Совета по науке и образованию», — заявил Путин.
Он предложил включить в состав совета по науке членов правительства и Совета безопасности.
«Имеется в виду то обстоятельство, что по ряду направлений работы ведутся под грифом «Секретно», «Совершенно секретно», а иногда и под грифом особой важности», — заявил он.
Президент отметил, что необходимо «создать такой коллектив, который будет допущен к любым работам и тем самым существенным образом укрепит механизм принятия стратегических решений в сфере научно-технического развития».
Также Путин поручил правительству подготовить новую государственную программу научно-технологического развития страны.
RT вёл трансляцию заседания.