В Орловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании регионального оперативного штаба рассказал о ситуации с коронавирусом.

Он отметил, что «за прошлую неделю в Орловской области зафиксирована определённая позитивная динамика в части снижения количества выявленных заболевших».

«Я предлагаю рассмотреть вопрос о внесении изменений в указ губернатора. При сохранении тенденции к снижению числа заболевших коронавирусом лиц со следующего понедельника, с 15 февраля, снять ограничения на деятельность предприятий общественного питания», — цитирует ТАСС Клычкова.

Согласно данным на 8 февраля, за сутки в России выявлено 15 916 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 983 197 случаев COVID-19.