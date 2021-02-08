В Орловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании регионального оперативного штаба рассказал о ситуации с коронавирусом.
В Орловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
  • Reuters

Он отметил, что «за прошлую неделю в Орловской области зафиксирована определённая позитивная динамика в части снижения количества выявленных заболевших».

«Я предлагаю рассмотреть вопрос о внесении изменений в указ губернатора. При сохранении тенденции к снижению числа заболевших коронавирусом лиц со следующего понедельника, с 15 февраля, снять ограничения на деятельность предприятий общественного питания», — цитирует ТАСС Клычкова.

Согласно данным на 8 февраля, за сутки в России выявлено 15 916 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 983 197 случаев COVID-19.

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