Экономист прокомментировал ситуацию с продажами масла и сахара в России

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал ситуацию с продажами подсолнечного масла и сахара в России.

«Если мы говорим о потреблении масла и сахара, нужно смотреть на общую картину, не только потребление со стороны физических лиц, но и со стороны производителей», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, снижение потребления сахара можно связать с тем, что люди стали меньше пить чай с сахаром, но чуть увеличили потребление конфет или других сладостей. Как считает Гинько, это могло привести к росту закупок сахара компаниями.

«Те изменения спроса и цен, которые мы наблюдаем, они носят не долгосрочный характер, а временный. Это связано с ситуацией, которая определяется пандемией и её влиянием на экономику», — сказал эксперт.

Гинько не исключил, что рост цен на продовольственные товары в 2020 году компенсируется противоположной динамикой в 2021-м.

Эксперт также отметил, что доля подсолнечного масла и сахара в потребительской корзине несущественна, то есть не является важным индикатором изменения уровня благосостояния населения, даже если цены на эту продукцию меняются.

Ранее газета «Известия» сообщала, что специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» изучили потребительское поведение при покупках сахара и подсолнечного масла в России в январе 2021 года.

Выяснилось, что количество покупок сахарного песка сократилось по сравнению с декабрём на 12%, средний чек составил 52 рубля (-5,5%).

Подсолнечное масло покупали на 19% реже, средний чек вырос до 107 рублей (+2,4%).