В Московской области рассказали о создании детских мини-садов
- РИА Новости
Первые три сада откроются уже через несколько недель в Балашихе, передаёт телеканал «360».
«У нас топ-5 районов, в которых самая высокая очерёдность. Это Красногорск, Балашиха, Одинцово, Химки и Ленинский округ. И мы назвали новый проект «Мини-сады». Мы открываем мини-сады на самых «горящих» территориях», — рассказала министр.
Она отметила, что губернатор давал полгода на поиск быстрого решения проблемы с местами в детских садах, которая особенно актуальна в густонаселённых микрорайонах.
По сообщениям ИА «Удмуртия», в Удмуртии рассказали о планах по строительству школ и детсадов.