В Московской области рассказали о создании детских мини-садов

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина доложила губернатору региона Андрею Воробьёву, что в десяти подмосковных городах появятся новые современные детские мини-сады.

Первые три сада откроются уже через несколько недель в Балашихе, передаёт телеканал «360».

«У нас топ-5 районов, в которых самая высокая очерёдность. Это Красногорск, Балашиха, Одинцово, Химки и Ленинский округ. И мы назвали новый проект «Мини-сады». Мы открываем мини-сады на самых «горящих» территориях», — рассказала министр.

Она отметила, что губернатор давал полгода на поиск быстрого решения проблемы с местами в детских садах, которая особенно актуальна в густонаселённых микрорайонах.

По сообщениям ИА «Удмуртия», в Удмуртии рассказали о планах по строительству школ и детсадов.