В Ставропольском крае рассказали о предоставлении выплат для детей до восьми лет

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Родители более 514 тыс. детей в возрасте до восьми лет получили единовременные выплаты в Ставропольском крае.
В Ставропольском крае рассказали о предоставлении выплат для детей до восьми лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное отделение ПФР.

Размер выплаты — 5 тыс. рублей.

«Выплаты можно получить на детей, родившихся до 31 марта 2021 года и зарегистрированных в органах ЗАГС. Право на помощь имеют и родители, которые в минувшем году не обращались ни за одной выплатой на детей по линии ПФР», — заявили в отделении.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге проиндексировали материнский капитал.

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