Вирусолог дал прогноз по пандемии коронавируса

Сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн дал прогноз по пандемии коронавируса.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что скорому окончанию пандемии поможет массовая вакцинация.

«Вакцины разработаны, одобрены Всемирной организацией здравоохранения. И очень важный компонент — это их применение. Вакцинация — наиболее трудный и сложно организуемый компонент всей этой работы», — сказал эксперт.

По его словам, если все меры будут соблюдаться, то вероятно, что к сентябрю образуется достаточный коллективный иммунитет.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.