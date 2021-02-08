Вирусолог дал прогноз по пандемии коронавируса
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что скорому окончанию пандемии поможет массовая вакцинация.
«Вакцины разработаны, одобрены Всемирной организацией здравоохранения. И очень важный компонент — это их применение. Вакцинация — наиболее трудный и сложно организуемый компонент всей этой работы», — сказал эксперт.
По его словам, если все меры будут соблюдаться, то вероятно, что к сентябрю образуется достаточный коллективный иммунитет.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.