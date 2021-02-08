Воробьёв поручил мобилизовать службы ЖКХ Подмосковья во избежание утечек газа

Управляющие компании и МЧС должны уделить особое внимание тому, чтобы исключить утечки газа в Московской области, заявил в ходе совещания губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Зима в этом году холодная. Мы это прекрасно видим, чувствуем. И очень хочется этому ещё и радоваться. Для того чтобы все радовались зиме, холодному и чистому воздуху, наш блок ЖКХ должен быть максимально мобилизован в текущий период», — заявил Воробьёв.

Он призвал МЧС и управляющие компании уделить дополнительное внимание тому, чтобы утечки газа были исключены.

Воробьёв подчеркнул, что все министры несут персональную ответственность по сопровождению этой работы.

Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что плановые отключения газа в Севастополе временно отменены из-за холодов.