Якушев обсудил вопросы борьбы с пандемией с губернатором Тюменской области

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Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провёл рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором.
Якушев обсудил вопросы борьбы с пандемией с губернатором Тюменской области
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Обсуждались, в частности, меры по борьбе с пандемией.

Как отметил Моор, в области наблюдается постепенное снижение числа ежедневно выявляемых случаев COVID-19 при стабильных показателях тестирования населения.

«В регионе принято решение о снятии ряда ограничений, введённых для предупреждения распространения инфекции. Люди этого давно ждали. У нас есть основания для консервативного оптимизма, но расслабляться рано», — сказал, со своей стороны, Якушев.

Также обсуждалась ситуация на региональном рынке труда, передаёт megatyumen.ru. По словам Моора, в 2021 году на реализацию программы содействия занятости из областного бюджета направлено 210 млн рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил планы на 2021 год с министром строительства России Иреком Файзуллиным.

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