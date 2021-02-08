В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Кировской области зафиксировали 148 случаев COVID-19.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

На лечении в больницах находятся 3142 человека. Дома лечатся ещё 6235 пациентов.

Выписан 101 выздоровевший.

Также стало известно, что в Тюменской области выявили 128 случаев коронавируса за последние 24 часа. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Выздоровели 102 человека, всего — 27,5 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 335 человек.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.