В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
На лечении в больницах находятся 3142 человека. Дома лечатся ещё 6235 пациентов.
Выписан 101 выздоровевший.
Также стало известно, что в Тюменской области выявили 128 случаев коронавируса за последние 24 часа. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.
Выздоровели 102 человека, всего — 27,5 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 335 человек.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.