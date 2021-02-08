Вузы Петербурга начали поэтапный переход к смешанному формату обучения

Вузы Санкт-Петербурга начали поэтапно переходить от дистанционного к смешанному формату обучения. Об этом сообщил председатель городского Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

«Вышел приказ министра науки и высшего образования Фалькова Валерия Николаевича, где рекомендовано высшим учебным заведениям перейти в очную форму обучения… Именно в очную форму, (которая. — RT) включает и дистанционные технологии, и электронные образовательные программы», — цитирует Максимова РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время руководство вузов самостоятельно определяет в зависисмости от эпидемиологической ситуации, как лучше выстроить учебный план.

По его словам, возврат к очным занятиям будет осуществляться поэтапно, и пока вузы, вероятнее всего, выберут смешанный формат: лекции с большим количеством студентов будут проходить в онлайн-режиме, а практические занятия с небольшим количеством участников — в аудиториях.

Ранее в межведомственном координационном совете Санкт-Петербурга по противодействию распространению коронавируса рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19.