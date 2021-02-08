Вузы Петербурга начали поэтапный переход к смешанному формату обучения

Короткая ссылка
Вузы Санкт-Петербурга начали поэтапно переходить от дистанционного к смешанному формату обучения. Об этом сообщил председатель городского Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.
Вузы Петербурга начали поэтапный переход к смешанному формату обучения
  • © Алексей Мальгавко
  • Reuters

«Вышел приказ министра науки и высшего образования Фалькова Валерия Николаевича, где рекомендовано высшим учебным заведениям перейти в очную форму обучения… Именно в очную форму, (которая. — RT) включает и дистанционные технологии, и электронные образовательные программы», — цитирует Максимова РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время руководство вузов самостоятельно определяет в зависисмости от эпидемиологической ситуации, как лучше выстроить учебный план.

По его словам, возврат к очным занятиям будет осуществляться поэтапно, и пока вузы, вероятнее всего, выберут смешанный формат: лекции с большим количеством студентов будут проходить в онлайн-режиме, а практические занятия с небольшим количеством участников — в аудиториях.

Ранее в межведомственном координационном совете Санкт-Петербурга по противодействию распространению коронавируса рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить